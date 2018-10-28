وزير الخارجية الإيطالي يؤكد حضور «حفتر» لمؤتمر باليرمو

أعلن وزير الخارجية الإيطالي إنزو موافيرو ميلانيزي، أمس السبت، أن قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر سيحضر المؤتمر الدولي حول الأزمة الليبية والمقرر عقده في مدينة باليرمو بصقلية يومي 12 و13 نوفمبر المقبل.

وأضاف ميلانيزي للصحفيين على هامش مؤتمر فى مدينة فلورنسا بإيطاليا أنه "ينبغي أن يكون هناك في باليرمو، لقد أكد لنا حفتر أنه سيحضر وبالتالي فنحن نعول على ذلك" مشيرا إلى أن المؤتمر سيشارك فيه أطراف رئيسية من داخل ليبيا وخارجها.

وفيما يتعلق بمشاركة مصر وروسيا والولايات المتحدة في مؤتمر باليرمو، قال ميلانيزي إن "الدعوات وجهها رئيس الوزراء جوزيبي كونتي إلى رؤساء الحكومات ومن ثم سترسل كل حكومة وفقا لالتزاماتها الشخص الذي سوف تعتبره أكثر ملاءمة".

ولفت ميلانيزي إلى أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ستكون من بين الزعماء الأجانب الذين سيحضرون المؤتمر الدولي بينما تعهدت كل من واشنطن وموسكو وباريس بإرسال ممثلين رفيعي المستوى للمشاركة.

ومن جانبها ذكرت صحيفة "كوريري ديلا سيرا" الإيطالية أن مؤتمر باليرمو وضع على رأس جدول أعماله مناقشة خطة جديدة لبسط الاستقرار والأمن في ليبيا وإجراء انتخابات العام المقبل وهي خطة سيتم تقديمها أمام الأمم المتحدة فى 18 نوفمبر المقبل، بالإضافة إلى سبل احتواء الأزمة الأمنية في العاصمة الليبية طرابلس وسبل إنعاش الاقتصاد الليبي.

في غضون ذلك قال مصدر إيطالي غداة اللقاءات التي أجراها رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، الجمعة الماضية، مع رئيس حكومة الوفاق الوطنى الليبية فايز السراج والمبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، إن أعمال المؤتمر سوف تقسم إلى يوم مكرس للمداولات تجرى بين الأطراف الليبية المشاركة في المؤتمر فيما سيشمل اليوم الثاني كافة الأطراف الليبية والأجنبية.

بدوره قال مساعد وزيرة الدفاع الإيطالية أنجيلو توفالو إن الحكومة الإيطالية قررت تشجيع أوسع قدر من الحوار خلال المؤتمر موضحا أن بسط الاستقرار في ليبيا يعني جعل منطقة المتوسط وأوروبا أكثر أمنا و أن اللقاء سيكون خطوة هامة على طريق حل الأزمة الليبية.

وذكرت صحيفة "لاريبوبليكا" الإيطالية أن مؤتمر باليرمو سيعقد في فندق "فيلا إيجيا" وهو الفندق الكبير الذي استضاف العام الماضي مؤتمر منظمة الأمن والتعاون في أوروبا مشيرة إلى الاستعدادات الأمنية المكثفة التى ستشهدها المدينة خلال يومي انعقاد المؤتمر.