«المحامين» عن واقعة التعدي على قاضي المنيا: الأولى في التاريخ ولن تمر مرور الكرام

علق أبو بكر الضو، الأمين العام لنقابة المحامين، على واقعة اعتداء أحد المحامين على قاضى محكمة ملاوى في المنيا بالضرب، قائلًا إن الواقعة تعد الأولى في التاريخ، ولن تمر مرور الكرام، والقضاة شركائنا في تحقيق العدالة.

وأضاف في تصريحات لبرنامج «اليوم»، المذاع عبر فضائية «dmc»، مساء الأحد، أن النقابة طالبت من فرعها بمحافظة المنيا إعداد مذكرة كاملة؛ للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة، متابعًا أنه سيتم تشكيل اجتماع طارئ غدًا لعرض المشكلة واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأوضح أنه قدم الاعتذار لرئيس نادي القضاة في المنيا عن الواقعة، مؤكدًا أنه في حالة صدور أحكام جنائية على المتهم سيتم إسقاط قيده من النقابة تلقائيًا، ويمكن إعادة قيده بعد رد الاعتبار ومرور 6 سنوات.

وتابع: «نريد الوقوف على أسباب الواقعة بالتفصيل، وكلفنا نقابة المنيا بإعداد مذكرة وافية بالسبب الحقيقي للخلاف، وهل المحامي كان يعاني من إضطرابات نفسية أم لا»، مؤكدًا أن القضاء والمحاماة شريكان في تحقيق العدالة في مصر.

وكان المستشار أحمد الفولي المحامي العام لنيابات جنوب المنيا الكلية، قرر أمس السبت، حبس محامي في مركز ملوي، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالتعدي بالضرب وإشهار الحذاء على رئيس محكمة جنح مستأنف ملوي، خلال نظره إحدى الجلسات.