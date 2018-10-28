ماركا "لوبيتيجي يلعب من أجل مستقبله"

موندو ديبورتيفو "الكلاسيكو بدون رونالدو وميسي ولكن مع وجود VAR"

سبورت "برشلونة يريد استغلال أزمة ريال مدريد التي يعيشها والابتعاد عنه بفارق ٧ نقاط"

آس "الكلاسيكو هو دائماً كلاسيكو"

تصدرت المباراة المرتقبة، التي تجمع ناديا برشلونة وريال مدريد، في الخامسة والربع مساءًا، على ملعب "كامب نو"، ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدورى الإسباني "الليجا"، الصحف الإسبانية الصادرة اليوم الأحد.

البداية كانت مع صحيفة "ماركا" التي عنونت "ذاهبون إلى الليجا... لوبيتيجي يلعب من أجل مستقبله"، حيث قالت أن مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد ، ستحدد مستقبل جولين لوبيتيجي، مع النادي الملكي، بينما يتطلع برشلونة لتوجيه الضربة القاضية إلى الريال وذلك بتحقيق الفوز وتوسيع فارق النقاط إلى 7.

في الوقت التي اتخذت فيه صحيفة "سبورت" عنوانًا، "بدون رحمة.. برشلونة فى مهمة إستغلال الأزمة التي يمر بها ريال مدريد من أجل توسيع فارق النقاط إلى 7"، كما استعرضت الصحيفة التشكيل المتوقع لكلا الفريقين، حيث أشارت إلى أن بديل ميسي في المباراة سيكون رافينيا الذي اعتمد عليه فالفيردي مدرب البلوجرانا في مباراة إنتر ميلان بدوري أبطال أوروبا.

أما صحيفة "آس"، فعنونت "الكلاسيكو هو دائماً كلاسيكو.. ناتشو يشغل مركز الظهير الأيمن في مباراة برشلونة وريال مدريد.. بقاء لوبيتيجي يعتمد على الخروج من ملعب كامب نو بنتيجة ايجابية".

بينما صحيفة "موندو ديبورتيفو" عنونت "كلاسيكو غير مسبوق.. برشلونة يواجه ريال مدريد في غياب ميسي ورونالدو.. تطبيق تقنية VAR لأول مرة".

ويحتل برشلونة وصافة جدول الليجا برصيد 18 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن أتليتكو مدريد متصدر البطولة "مؤقتًا"، جمعها من خوض 9 جولات حقق الفوز في 5 مباريات وتعادل في ثلاثة وتلقى الخسارة في مباراة واحدة، بينما يحتل ريال مدريد المركز الثامن في جدول الترتيب برصيد 14 نقطة جمعها من خوض 9 جولات حقق الفوز في أربعة مباريات وتعادل في اثنين وخسر في ثلاثة آخرين.