ميركل تعزي في ضحايا حادث إطلاق النار في معبد يهودي بأمريكا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قدمت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تعازيها لأسر ضحايا حادث إطلاق النار الذي وقع أمس السبت في معبد يهودي بمدينة "بيتسبرج" بولاية "بنسيلفانيا" الأمريكية.

وبدوره، عبر الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير عن حزنه لوقوع الحادث الذي خلف 11 قتيلا وذلك خلال رسالة تعزية بعثها إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية اليوم.

وكتب شتاينماير في رسالته: "إن هذه الجريمة المقيتة تذكرنا جميعا أن نفعل كل ما في وسعنا لنبذ الكراهية والعنف ومواجهة من يحرضون عليها بحزم".