بعثة «عين شمس» تكشف تفاصيل العثور على مقصورة احتفالات رمسيس الثاني

قال الدكتور ممدوح الدماطي، رئيس البعثة الأثرية لجامعة عين شمس، إن الكشف الأثري الذي تم العثور عليه الأسبوع الماضي بمنطقة عرب الحصن بالمطرية، يأتي في إطار أعمال الموسم الثالث للبعثة في تلك المنطقة.



وأوضح، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هنا العاصمة»، المذاع عبر فضائية «سي بي سي»، مساء السبت، أنه تم الكشف عن مقصورة احتفالات الملك رمسيس الثاني كاملة بالإضافة إلى الأبواب المؤدية إليها.



وأضاف أن هذه المقصورة لا شبيه لها، متابعًا أن هناك مقصورة خاصة بالملك زوسر في منطقة سقارة لكنها ذات درجين، أما المكتشفة حديثًا ذات درج واحد، وتتفرد بأنها كاملة وتعود لعصر الرعامسة والملك رمسيس الثاني، وملحقة بالمعبد الكبير للإله رع في منطقة عين شمس القديمة.



وأكد: «منطقة المطرية واعدة للغاية ومستمرون في العمل بمحيط الكشف الأثري الهام للكشف عن المزيد من الآثار»، مشيرًا إلى انتهاء الموسم الثالث من أعمال البعثة بنهاية الشهر المقبل.



وأعلنت البعثة الأثرية التابعة لجامعة عين شمس، أمس السبت، عن العثور على مقصورة الاحتفال بتتويج الملك رمسيس الثاني والتي ترجع لعصر الرعامسة والاحتفال بعيد «الحب سد» أو والذي كان مخصصًا للاحتفال بإعادة قوة الملك وشبابه، وهي ثاني مقصورة ملكية للعيد اليوبيلي بعد مقصورة زوسر بسقارة.