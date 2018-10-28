الأهلي يفرض حظرا إعلاميا على لاعبيه قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا

فرض محمد يوسف المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي المصري والقائم بأعمال مدير الكرة حظرا إعلاميا على لاعبيه حتى انتهاء مسيرة الفريق في بطولة دوري أبطال أفريقيا حيث يلتقي الأهلي فريق الترجي التونسي في نهائي البطولة.



ويستضيف الأهلي فريق الترجي ذهابا في الثاني من تشرين ثان/نوفمبر المقبل ثم يحل ضيفا عليه في مباراة الإياب يوم التاسع من الشهر نفسه.



وطالب يوسف لاعبيه بالتركيز فقط في الملعب وعدم الحديث في تلك الفترة لوسائل الإعلام لأن الفريق مقبل على مواجهات في غاية الأهمية والقوة وفي مقدمتها مباراتا النهائي بدوري أبطال أفريقيا.



وقال يوسف: "الفترة المقبلة تتطلب من الجميع وضع اسم الأهلي فوق كل شيء. نحن في مرحلة صعبة وخطيرة للغاية" مشيرا الى أن الجميع يعرف الظروف التي يمر بها الفريق لكن الجهاز الفني واللاعبين والمنظومة بالكامل بداية من مجلس الإدارة ولجنة الكرة والجماهير تكاتفوا لاجتياز هذه الظروف.



وأوضح : "نجحنا في قهر ضغط المباريات والإجهاد والوصول للنهائي الأفريقي".