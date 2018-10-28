منظمة الأمن والتعاون في أوروبا: على الزعماء مكافحة العنصرية

قالت مسؤولة بارز بمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، إنه يتعين على السياسيين التصدي للعنصرية والقومية بفاعلية، في رد فعل على الهجوم الدموي الذي وقع أمس السبت على معبد يهودي في بيتسبيرج شمال شرقي الولايات المتحدة.

وذكرت إنجيبيرج سولرون جيسلادوت، رئيسة مركز مراقبة الديمقراطية وحقوق الإنسان في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في وارسو ،أن الامتناع عن الخطاب المسبب للشقاق ليس كافياً.

وقالت ممثلة المنظمة الإقليمية، التي الولايات المتحدة ضمن أعضائها: "إنهم يتحملون مسؤولية مواجهة الخطاب العنصري المعادي للسامية والمسبب لكراهية الأجانب من خلال رسائل الاحترام والتسامح والدمج المجتمعي".

كان رجل قد أطلق النار أمس السبت على حشد من السكان داخل معبد يهودي بمدينة بيتسبيرج بولاية بنسلفانيا الأمريكية فقتل 11 شخصا،بينما تفوه بكلمات معادية للسامية.