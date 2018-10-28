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ساسولو ينتزع التعادل من بولونيا بالدوري الإيطالي

د ب أ
نشر فى : الأحد 28 أكتوبر 2018 - 4:00 م | آخر تحديث : الأحد 28 أكتوبر 2018 - 4:00 م

أفلت ساسولو من فخ الهزيمة أمام ضيفه بولونيا وانتزع تعادلا ثمينا 2 / 2 في الوقت القاتل من مباراتهما اليوم الأحد، بالمرحلة العاشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل 1 / 1 حيث بادر بولونيا بهز الشباك عن طريق رودريجو بالاسيو في الدقيقة الثانية وتعادل مارلون سانتوس لفريق ساسولو في الدقيقة 17 .

وفي الشوط الثاني ، تقدم إبراهيما مباي بهدف لبولونيا في الدقيقة 56 وتعادل الغاني كيفن برينس بواتينج لساسولو من ضربة جزاء في الدقيقة 85 .

ورفع ساسولو رصيده إلى 15 نقطة وتقدم للمركز السابع مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة ورفع بولونيا رصيده إلى تسع نقاط ليتقدم إلى المركز السادس عشر.


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