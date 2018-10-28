الكشف على 2019 مريضا وعلاجهم بالمجان في قافلة طبية بكفر الزيات

نظمت جامعة طنطا قافلة طبية شاملة إلى قرية إبيار بمركز كفر الزيات، تحت رعاية الدكتور مجدي عبدالرؤوف سبع رئيس الجامعة، في إطار سلسلة القوافل التي ينظمها قطاع شئون خدمة المجتمع برئاسة الدكتور عماد عتمان نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بالتعاون مع مجلس مدينة كفر الزيات، ومديرية الشئون الصحية، وجهاز شئون البيئة بوسط الدلتا، ومديرية التربية والتعليم، ومديرية التضامن الاجتماعي، ومديرية الطب البيطري بالغربية، والهيئة العامة لتعليم الكبار بمحافظة الغربية.

شارك في القافلة أساتذة بكليات الطب وطب الأسنان والتمريض والصيدلة والتربية النوعية والتربية الرياضية، حيث تم توقيع الكشف الطبي على 2019 حالة من أهالي القرية، وصرف الأدوية العلاجية اللازمة بالمجان بتكلفة 60 ألف جنيه، كما قامت مديرية التضامن الاجتماعي بصرف معونة مادية 150 جنيها لـ100 حالة بالقرية، بالإضافة إلى عقد امتحان محو الأمية لـ35 حالة من أبناء القرية.

وشملت القافلة تنظيم مسابقات في اللياقة البدنية وألعاب القوى وكرة القدم، بمشاركة فريق من أساتذة كلية التربية الرياضية، بإشراف الدكتور السيد سامي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة؛ لاكتشاف المواهب الناشئة المتميزة من أبناء القرية، بالإضافة إلى اكتشاف المواهب الفنية من قبل فريق من أساتذة كلية التربية النوعية، بإشراف الدكتور حسان رشيد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وشارك في القافلة الدكتور أحمد زكي منصور الأستاذ بكلية التربية، والدكتورة سحر هزاع وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد مأمون الشيخ وكيل كلية طب الأسنان لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعدد من أساتذة الجامعة من مختلف الكليات والتخصصات.