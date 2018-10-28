نتنياهو: إسرائيل فخورة لعزف نشيدها الوطني لأول مرة في أبوظبي

غرد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، منذ قليل، على صفحته الرسمية تويتر، شاكرا لاعب الجودو الإسرائيلي لفوزه بالميدالية الذهبية، في بطولة الجودو المنعقدة في أبوظبي.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يعزف فيها النشيد الإسرائيلي للمرة الأولى في إمارة أبو ظبي الإماراتية.

وغرد رئيس وزراء إسرائيل قائلا: "أقول للاعب الجودو الإسرائيلي ساغي موكي الذي فاز قبل قليل بالميدالية الذهبية في بطولة الجودو المنعقدة في أبوظبي، جلبت لنا فخرا عظيما حيث تم بفضلك عزف نشيدنا الوطني لأول مرة في أبوظبي جميعنا نفتخر بك كثيرا!"

أقول للاعب الجودو الإسرائيلي ساغي موكي الذي فاز قبل قليل بالميدالية الذهبية في بطولة #الجودو المنعقدة في #أبوظبي:



"جلبت لنا فخرا عظيما حيث تم بفضلك عزف نشيدنا الوطني لأول مرة في أبوظبي. جميعنا نفتخر بك كثيرا!" pic.twitter.com/3XhYJ1xBsS — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) ٢٨ أكتوبر ٢٠١٨



يذكر إنه في 10 أكتوبر الماضي، أثار فريق الجودو الإسرائيلي المشارك في البطولة الجدل بعد تأديته لأغاني وطقوس يهودية في مقر إقامة الفريق بدولة الإمارات.

وكان حساب "إسرائيل بالعربية" التابع لوزارة الخارجية الإسرائيلية قد نشر يومها على موقع "تويتر" مقطع فيديو يظهر احتفال الفريق الإسرائيلي بـ"السبت المقدس" عند اليهود في العاصمة الإماراتية، خلال تواجدهم للمشاركة في المسابقة.