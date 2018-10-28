البطريرك الماروني يطالب بتشكيل الحكومة اللبنانية لمواجهة التحديات الاقتصادية

أعرب البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي (بطريرك الموارنة في لبنان) عن تطلعه لأن تتشكل الحكومة الجديدة في أقرب وقت ممكن، حتى يتسنى لها تحمل المسئوليات ومواجهة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية.

وأكد البطريرك ، في تصريحات عقب عودته إلى بيروت قادما من إيطاليا ، أنه لا يوجد أي مبرر لتأخر تشكيل الحكومة، وأن لبنان ليس بإمكانه أن يستمر على هذا النحو بدون وجود حكومة ، مشيرا إلى أن الدول الصديقة سارعت إلى عقد 3 مؤتمرات دولية في غضون شهري مارس وأبريل الماضيين لدعم لبنان، فيما لبنان بدون حكومة منذ 5 شهور.

ولفت إلى أن تشكيل حكومة الوحدة الوطنية يعني بالضرورة أن تكون كل القوى السياسية الحزبية وغير الحزبية ممثلة بداخلها ، وإلا تنتفي عنها صفة حكومة الوحدة الوطنية ، وأضاف "الوحدة الوطنية لا تكون محصورة ببلوكات نيابية فازت في الانتخابات، خاصة وأن 51 % من الشعب اللبناني لم يشارك في الانتخابات النيابية الأخيرة".