وجه محمد الأتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، الشكر إلى الدكتور محمد معيط وزير المالية، ورئيس مصلحة الضرائب، على حل تسوية النزاع الذي كان قائمًا بين البنك والوزارة بسبب العوائد على سندات كانت موجهة للسلع التموينية.



وأضاف رئيس بنك مصر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هنا العاصمة»، المذاع عبر فضائية «سي بي سي»، مساء السبت، أنه توجه لوزير المالية منذ شهر ونصف لإنهاء النزاع بعيدًا عن القضايا والمحاكم، وهو تفهم وتمت التسوية.



وأوضح أن المبلغ المتنازع عليه يبلغ حوالي 2 مليار جنيه، حوالي 830 مليون جنيه فوائد مستحقة والباقي من أصل مديونية، وتم تسويتها بحيث يتم الانتهاء من كامل المبلغ في 2020، من خلال خصمها من المستحقات الضريبية على البنك.



ووقع بنك مصر، الأربعاء الماضي، بروتوكول تعاون مشترك مع وزارة المالية، لتسوية نحو 2 مليار جنيه مستحقة للبنك من وزارة المالية.



