ضبط شخص استولى على أموال المواطنين بزعم إلحاق أبنائهم بالكليات العسكري

تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالاشتراك مع آخر، بالنصب على راغبى الالتحاق بالكليات العسكرية، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية، بزعم علاقاته ونفوذه لدى المسئولين بتلك الجهات.

تبلغ لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا، من المدعو "عاطف. م.ع"، تاجر ومقيم بدائرة مركز شرطة السنطة بالغربية، بقيام "صلاح. ع" بالحصول منه على مبالغ مالية بلغت 685 ألف جنيه، نظير إلحاق نجله بإحدى الكليات العسكرية بزعم علاقاته ونفوذه لدى المسئولين بتلك الجهة، واستعان بشخص آخر "جمال .خ "، مدعياً أنه على علاقة بالمسئولين بالكليات العسكرية، إلا أنه لم يفي بما وعد به، وامتنع عن رد المبالغ المالية المستولى عليها من الشاكي.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، تبين صحة البلاغ و قيام "صلاح.ع.ع"، أمين مخازن بمستشفى زفتى العام ومقيم بدائرة مركز شرطة زفتى الغربية، بممارسة نشاطًا إجراميًا واسعًا فى النصب والاحتيال على راغبي الإلتحاق بالكليات العسكرية، والاستيلاء من الشاكي على المبلغ المشار إليه.

وبتقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة بالاشتراك مع "جمال خ.م"، جاري ضبطه، وأنه تحصل منه على مبلغ 250 ألف جنيه من إجمالى المبلغ المالي المستولى عليه من الشاكي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.