جنات: الاستثمار في جودة الأغاني أهم من عدد المشاهدات

قالت المطربة المغربية جنات، إنها مقصرة في تقديم الألبومات الغنائية بشكل منتظم، موضحة أنه من المفترض أن يستغرق الألبوم من عام ونصف إلى عامين، لكنها تستغرق من عامين ونصف إلى 3 سنوات.



وأشارت، خلال لقائها ببرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»، مع الإعلامي عمرو أديب، أمس السبت، إلى شراء بعض شركات الإنتاج عدد المشاهدات على الأغاني التي تقدمها على «يوتيوب»، معقبة: «لا أحبذ ذلك لأن الاستثمار في جودة الأغاني أهم من عدد المشاهدات».



وأعربت عن استيائها من قرصنة الأغاني وعرضها على المواقع الإلكترونية بعد سرقتها، متابعة: «سيستمر هذا الوضع طالما لا يوجد قانون يحمي الملكية الفكرية على الإنترنت، وسيتأثر الجميع في المستقبل جراء هذا الأمر».