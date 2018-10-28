الاتحاد الدولي للتنس يختار الشافعي رئيسا للجنة كأس ديفيز

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قرر مجلس إدارة الاتحاد الدولي للتنس، تعيين رئيس الاتحاد المصري إسماعيل الشافعي رئيسا للجنة كأس ديفيز، التي تعد أقوى لجان اللعبة بالاتحاد الدولي.

جاء القرار على هامش اجتماع الاتحاد الدولى للتنس ببطولة الأساتذة للناشئين والناشئات التي يشارك فيهـا أحسن ثمانية لاعبين ولاعبات فى العالم تحت سن ١٨ سنة ومقامة فى مدينة تشينجدو الصينية.

تختص لجنة كأس ديفيز بالقواعد المنظمة لمسابقة الفرق العالمية للرجال وإدارتهـا من الناحية الفنية والتنظيمية، فهـي مسابقة سنوية يشترك فيهـا حوالى ١٣٠ دولة مقسمة إلى خمسة أقسام ( المجموعة العالمية ويلعب بهـا أحسن ١٦ فريقا ثم المجموعات من ١ إلى ٤ ومصر تلعب فى المجموعة الثانية وتصنيفهـا ٥٢ على العالم.

وأوضح إسماعيل الشافعي: "كان يرأس هـذه اللجنة رئيس الاتحاد الفرنسي واعتذر لظروف شخصية، وبالتالي قام رئيس الاتحاد الدولى بطرح على مجلس الإدارة بتصعيدي من عضو باللجنة إلى رئيس اللجنة وكان هـناك موافقة بإجماع الحاضرين، وبالتالى أصبحت عضو مجلس إدارة ورئيس لجنتى كأس ديفيز للناشئين وعضو بلجنة التطوير الفنى للعبة التنس".

وأضاف الشافعي: "تعييني في أهـم لجنة بالاتحاد الدولى للتنس إنجاز مهم يحسب لمصر ولي".