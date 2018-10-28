العبادي يؤكد دعمه الكامل للحكومة العراقية الجديدة ومساندتها بكل إخلاص

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أكد رئيس الوزراء العراقي السابق حيدر العبادي، اليوم الأحد، على دعمه الكامل للحكومة الجديدة ومساندتها بكل إخلاص.

وقال العبادي، في بيان أصدره اليوم بمناسبة مغادرته موقع رئاسة الوزراء: "إننا وحدنا الدولة وحافظنا على الاقتصاد من الانهيار واستعدنا مكانة العراق، وقد أعلنت دعمي للحكومة الجديدة وسأساندها بكل إخلاص ومستمر بالعمل السياسي خلال مشروع النصر كمشروع سياسي وطني".

وأوضح أن مشروع النصر مشروع دولة يستهدف استكمال بناء الدولة وتماسكها وتطورها ووطنية قرارها، مؤكدا حرصه على الاستمرار في الموقع السياسي الخادم لشعبه.