نائب برلمانى يطالب بتوفير دورات تدريبية لضباط حقوق الإنسان بالأقسام

تفقد وفد لجنة حقوق الإنسان فى مجلس النواب الأوضاع داخل قسم شرطة بنى سويف، وتحدث رئيس اللجنة علاء عابد والنواب المشاركون فى الزيارة مع المحتجزين، الذين لفتوا إلى حسن معاملة الضباط لهم.

وحسب بيان للجنة اليوم، يتضمن القسم غرفة حجز مساحتها 30 مترا، تضم 15 محتجزا و4 مراوح، ويضم القسم أيضا 4 غرف حبس احتياطى، وقال رئيس اللجنة إن هذه المرة الأولى التى يرى فيها قاعة مجهزة لاستقبال أهالى المحتجزين على مستوى أقسام الشرطة التى تفقدتها اللجنة، مؤكدا ضرورة حصول ضباط حقوق الإنسان بالأقسام على دورات تدريبية.

وسأل رئيس لجنة حقوق الإنسان المحتجزين عن الرعاية الصحية والزيارات والوجبات المقدمة، وأكدوا حصولهم على 3 وجبات يوميا، كما تفقد الوفد قاعة مجهزة لاستقبال أهالى المحتجزين.

وأكد مدير أمن بنى سويف اللواء جرير مصطفى، أن وزير الداخلية اللواء محمود توفيق منذ توليه الوزارة، وهو يؤكد ضرورة احترام حقوق الإنسان، وقال: «نحن جميعا ننفذ تعليمات وزير الداخلية».

كما تفقد وفد اللجنة مركز شرطة ناصر بمحافظة بنى سويف، الذى يضم 7 عنابر، ويوجد بها 33 محتجزا، وانفرد أعضاء الوفد ببعض المحتجزين لسؤالهم عن احتياجاتهم ورأيهم فى المعاملة بالحجز، وشددوا على عدم وجود انتهاك لحريتهم أو حقوقهم.

وضم الوفد رئيس لجنة حقوق الإنسان علاء عابد، ووكيل اللجنة على عبدالونيس، والنواب أحمد يوسف عبدالدايم وعلاء العمدة، وصبحى الدالى، وبكر أبو غريب، وكان فى استقبالهم مدير أمن بنى سويف اللواء جرير مصطفى، وعدد من نواب المحافظة.