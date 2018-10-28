ارتفاع أرباح «سابك» السعودية بنسبة 5% في الربع الثالث

أعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك"، والتي تعد أكبر منتج للبتروكيماويات والأسمدة والصلب في منطقة الشرق الأوسط، ارتفاع أرباح الربع الثالث من العام الحالي بنسبة 5% إلى 6.1 مليار ريال "الدولار يساوي 3.75 ريال".

وقالت الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك"، في بيان لها اليوم الأحد، إن أرباح الشركة خلال التسعة أشهر الماضية وصلت إلى 18.3 مليار ريال بارتفاع قدرة 24%، مقارنة بأرباح 14.7 مليار ريال خلال نفس الفترة من عام 2017.

وأرجعت الشركة سبب ارتفاع الأرباح إلى ارتفاع متوسط أسعار بيع المنتجات وزيادة الكميات المباعة، بينما عزت الشركة سبب انخفاض أرباح الربع الأخير مقارنة بالربع السابق إلى زيادة تكلفة المبيعات نتيجة ارتفاع أسعار مواد اللقيم.

والشركة السعودية للصناعات الأساسية "وتعرف أكثر باسمها المختصر سابك" هي واحدة من الشركات العالمية الرائدة في صناعة الكيماويات المتخصصة، والبلاستيكيات المبتكرة، والأسمدة، والبوليمرات، والمعادن.

وتعتبر سابك أكبر شركة صناعية غير بترولية في منطقة الشرق الأوسط، وهي شركة مساهمة عامة مركزها الرئيسي العاصمة السعودية الرياض، وتمتلك حكومة المملكة العربية السعودية في الوقت الحاضر 70% من أسهم سابك، فيما يمتلك مواطنو المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى النسبة الباقية البالغة 30%، وهي أضخم شركة من حيث القيمة السوقية في سوق الأسهم السعودية.