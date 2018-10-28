قال سعيد أحمد فؤاد، رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس مصلحة الضرائب، إن المتأخرات الضريبية في جميع الأنشطة على مستوى المصلحة، تصل لنحو 130 مليار جنيه، منها أرصدة متنازع عليها ومازالت بساحات المحاكم.



وأضاف، خلال لقائه ببرنامج «هنا العاصمة»، المذاع عبر فضائية «سي بي سي»، أمس السبت، أن المتأخرات الضريبية النهائية المتوقع تحصيلها خلال العام المالي الجاري تبلغ حوالي 30 مليار جنيه، مشيرًا إلى ضرورة الاستفادة من قانون إنهاء المنازعات الضريبية قبل انتهائه في 31 ديسمبر 2018.



وذكر أن إجمالي مديونيات ضرائب المؤسسات الصحفية القومية والخاصة، يبلغ 11.6 مليار جنيه شاملة الغرامات، موضحًا أن أصل الضريبة يقدر بـ6 مليارات جنيه وهي متنازع عليها من 1995.



وتابع أن «الزمالك» يعد أكثر الأندية استفادة من قانون إنهاء المنازعات الضريبية، لكونه دفع 40 مليون جنيه، واستفاد بـ56 مليون جنيه كانت متأخرات ضريبية عليه منذ أكثر من 20 عامًا، بينما يعد «الأهلي» من الأندية الأكثر التزامًا بسداد المستحقات الضريبية، وكانت مديونيته بسيطة.







