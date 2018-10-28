مصدر قيادي بالقوات اللبنانية: تلقينا طرحا وزاريا جديدا لتمثيلنا في الحكومة وهو محل بحث

قال مصدر قيادي بحزب القوات اللبنانية، إن الحزب تلقى طرحا من رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري، في شأن طبيعة التمثيل الوزاري للقوات بداخل الحكومة اللبنانية الجديدة، وأن هذا الطرح تضمن حجم ونوعية الحقائب الوزارية.

وأشار المصدر – في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط – إلى أن الطرح سيكون محل بحث من قبل الهيئة التنفيذية لحزب القوات اللبنانية، التي ستتخذ في غضون 24 ساعة القرار النهائي في شأن قبول هذا العرض الوزاري من عدمه، ومن ثم إبلاغ "الحريري" بالقرار.

وأضاف المصدر، أنه في حالة عدم قبول الهيئة التنفيذية لحزب القوات اللبنانية، للطرح الجديد في شأن التمثيل الوزاري، والذي تلقاه الحزب من الحريري خلال الساعات القليلة الماضية، فإن هذا الأمر سيعني بدرجة كبيرة عدم مشاركة "القوات اللبنانية" في الحكومة المرتقبة.

وأكد المصدر أن القرار لم يتم اتخاذه حتى الآن في شأن قبول العرض الوزاري الجديد من عدمه، والذي سيترتب عليه بالضرورة المشاركة أو عدم المشاركة في الحكومة الجديدة، مشددا على أن حزب القوات اللبنانية كان منذ اليوم الأول في موقف المسهل لتشكيل الحكومة وعمل رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري.

جدير بالذكر أن العقبتين المتبقيتين أمام تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، تتمثلان في طبيعة التمثيل الوزاري لحزب القوات اللبنانية، بالإضافة إلى رغبة عدد من النواب عن الطائفة السنية من فريق "8 آذار" ممن يحتفظون بتحالف مع حزب الله، في التمثيل بالحكومة.