طب المنصورة ينظم مؤتمرا دوليا لجراحة الأوعية والقدم السكري

ينظم قسم جراحة الأوعية الدموية والقدم السكري بكلية طب جامعة المنصورة المؤتمر السنوي الدولى السادس لجراحة الأوعية الدموية والقدم السكري، خلال الفترة 29-30 نوفمبر2018 بالقاعة الملكية بفندق توليب بمدينة الإسكندرية.

يعقد المؤتمر برئاسة الدكتور مسعد سليمان رئيس قسم جراحة الأوعية الدمويه بكلية طب المنصورة ومقرر المؤتمر الدكتور خالد الموافي ويشارك فيه نخبة من أساتذة جراحة الأوعية الدموية بالجامعات المصرية ومستشفيات القوات المسلحة وعدد من أساتذة الجامعات الأجنبية، ويناقش المؤتمر من خلال الجلسات العلمية العديد من التقنيات الحديثة في جراحات الأوعية الدموية وانسداد الشرايين والقدم السكري.

وصرح الدكتور مسعد سليمان أن المؤتمر يهتم بفكرة توصيل أحدث التقنيات الطبية وأحدث طرق العلاج على مستوى العالم فى مجال جراحة الأوعية الدموية والقدم السكري وتقنيات القسطرة التداخلية للأطباء المصريين بدون تحميل الأطباء أعباء مادية بصفة خاصة شباب الأطباء الراغبين بالوصول بمستواهم العلمى والطبى لنفس مستوى الأطباء بالدول المتقدمة فى هذا المجال.

وأضاف سليمان أنه سيحاضر في المؤتمر مجموعة من الأساتذة والعلماء بجامعة هامبرج بألمانيا كما سيحاضر بالمؤتمر عدد كبير من الأساتذة والعلماء من الجامعات المصرية كما سيتم بث حي لطرق إجراء الجراحات الدقيقة من أيرلندا وألمانيا للحضور بالمؤتمر كما سيقوم بالنقل نخبة من أساتذة الجراحة وجراحة الأوعية الدموية والقدم السكري بتلك الدول.