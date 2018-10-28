قال الفنان أحمد العوضي، إن سبب نجاحه في مجال التمثيل يعود لقصة حب لم تكتمل، نظرًا لكثرة المشاكل بينهما، وبسبب عصبية "العوضي"؛ لأن الفترة التي أحبها فيها على حد قوله "كانت مش مستقرة".

وكشف "العوضي" في حلقة الأربعاء الماضي، من برنامج "معكم" مع الإعلامية منى الشاذلي، أن هذه الفتاة بعد نجاحه اتصلت به لتبارك له وتعتذر، لأنها تخلت عنه في أصعب أوقاته، لكنه رد عليها قائلاً: "شكرًا لأن ليكي فضل كبير في نجاحي، ولولا اللي عملتيه أنا مكنتش وصلت لحاجة".

وبالحديث عن بداية مشواره الفني، أكد "العوضي" أنه كان دائمًا يحلم بأن تكون أولى أعماله، مع الفنان أحمد السقا، قائلاً: «حينما كان يقول هذا لأصدقاءه كانوا يسخرون منه»، ولكن بعد العديد من السنين أولى بطولاته مع "السقا"، وهو فيلم هروب اضطراري، والذي طرح في السينمات العام الماضي، من تأليف محمد سيد بشير، وإخراج أحمد خالد موسى، ومن بطولة أحمد السقا، وأمير كرارة، وغادة عادل، وفتحي عبد الوهاب، وأحمد العوضي، ومصطفى خاطر.

وعرضت منى الشاذلي، أثناء الحلقة فيديو لـ«العوضي»، وهو يقوم بعمل تمارين رياضية صعبة ويرتدي قناع على وجهه، وحينما سألته عن سبب ارتداءه له، رد بأن ذلك القناع يقلل نسبة دخول الأكسجين إلى الجسد بنسبة 70%، مما يصعب عليه عملية التنفس، مما يجعله قادرًا على التنفس بنسبة قليلة من الهواء، حينما يشارك في مباريات الملاكمة.

يذكر أن الفنان أحمد العوضي، كان ملاكمًا قبل دخوله لمجال التمثيل، وفي عام 2009 رشحه الراحل نور الشريف للاشتراك في مسلسل "متخافوش"، وتوقف بعدها لفترة طويلة، ثم عاد مرة أخرى للتمثيل في السبع وصايا عام، 2014 ومن هنا أكتسب شهرته ووصل إلى المشاهدين.

ويعد فيلم هروب اضطراري، أخر أفلامه السينمائية التي شارك فيها "العوضي"، أما عن أدواره في الدراما فقد مثل في مسلسلين هذا العام بدراما رمضان، "مليكة" من إخراج شريف إسماعيل، وتأليف أحمد طاهر ياسين، ومن بطولة دينا الشربيني، ومصطفى فهمي، ومحمد شاهين، وآية سماحة.

والثاني كان مسلسل أبو عمر المصري، من تأليف عز الدين شكري، وإخراج أحمد خالد موسى، وبطولة أحمد عز، وأروى جودة، ومنذر رياحنة، وفتحي عبدالوهاب.