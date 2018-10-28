مدينة قطور بالغربية تناقش موقف التعديات والاستعدادات لطوارئ الشتاء

ناقش المهندس أشرف فرج الله رئيس مركز ومدينة قطور بمحافظة الغربية، موقف منظومة النظافة العامة وجمع القمامة على مستوى المركز، مشددا على تكثيف أعمال النظافة وجمع القمامة بالقرى في المهد، بالتنسيق بين الوحدات المحلية ومتعهدي جمع القمامة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده رئيس مدينة قطور، اليوم، مع مديري الإدارات المعنية بمجلس المدينة، ورؤساء الوحدات المحلية القروية على مستوى المركز.

وشدد «فرج الله» على استمرارية مواجهة التعديات على أملاك الدولة والزراعات ومخالفات البناء في المهد، ومراجعة جاهزية المعدات لمواجهة طوارئ فصل الشتاء والأمطار، ورفع ناتج التطهير للترع والمصارف أولا بأول، مع الالتزام بأعمال التطهير وقف المواعيد الزمنية المقررة على مستوى المركز.