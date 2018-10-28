سخط كبير في المغرب على قرار بإلغاء التوقيت الشتوي والإبقاء على التوقيت الصيفي

فوجئ المغاربة في نهاية هذا الأسبوع بقرار الحكومة بالحفاظ على التوقيت الصيفي طول السنة، ليأتى فى أعقابه قرار آخر تمثل فى تغيير ساعات الدخول و الخروج المدرسي.

وأعلن وزير التربية الوطنية سعيد أمزازي أن الجدول المدرسي الجديد سيعتمد من الأربعاء 7 نوفمبر في جميع المدارس العمومية والخاصة على المستوى الوطني.

وقالت الوزارة يوم السبت إن الهدف هو "تكييف الجدول الدراسي مع قرار الحفاظ على الوقت القانوني الجديد".

وتتكون هذه الجداول المدرسية الجديدة، التي اهتز لها الرأي العام، من تغيير لساعة واحدة، حيث ستفتح المدرسة أبوابها الساعة 9 صباحًا وتغلق الساعة الواحدة مساءً للجلسة الصباحية وتستأنف بعد الظهر من الساعة الثانية إلى السادسة مساء.

وجاء القرار في أعقاب اجتماع مفاجئ للحكومة المغربية بعد اجتماعها الأسبوعي الخميس.

وقال الوزير المنتدب المكلف بإصلاح الوظيفة العمومية، محمد بنعبد القادر إن هذا القرار يعني إنه "يمكن ربح ساعة من الضوء الطبيعي.. وتقليص مخاطر الذروة في استهلاك الكهرباء"، وفقا لوكالة الأنباء المغربية.

وأثار قرار الحكومة الإبقاء على التوقيت الصيفي موجة عارمة من السخط على منصات التواصل الاجتماعي.

وفي استطلاع تم إجراؤه على موقع فيسبوك، اختبرت إذاعة "ام اف ام" التي تبث من مدينة الدار البيضاء، نبض المواطنين المغاربة، وشمل الاستطلاع 2746 شخصا خلال 12 ساعة، وجاءت نتيجة أن 96 بالمئة كانوا ضد القرار الحكومي.

وتركزت ردود أفعال المواطنين على الآثر السلبي على صحة المغاربة، و أيضا من خطر التنقل في الظلام على المواطنين وخاصة أطفال المدارس.