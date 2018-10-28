أكثر من مليون بريطاني يوقعون على «الكلمة الأخيرة» بشأن «بريكست»

وقّع أكثر من مليون بريطاني على عريضة "الكلمة الأخيرة" التي تدعو رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، إلى إجراء استفتاء حول اتفاقيات خروج بريطانيا النهائي من الاتحاد الأوروبي.

وتم نشر هذه العريضة على موقع "change.org"، وقد جمعت في الوقت الحالي تواقيع 1،007،429 شخصا.

ودوّنت العريضة بمبادرة من الصحفي المستقل، كريستيان بروتون، الذي كتب تعليقا في مقدمة العريضة يقول فيه: "بغض النظر عن الطريقة التي صوتّ بها في استفتاء البريكست فأنت تستحق أن تتحدث عن الاتفاقات النهائية حول هذه الصفقة"، وفقا لموقع "روسيا اليوم" الإخباري.

ويعتقد الخبراء في القانون الدولي، أن هناك عدة أسباب على الأقل لإجراء الاستفتاء، أحدها "النهج الفوضوي" الذي تتبعه ماي والبرلمان حول صفقة الخروج من الاتحاد الأوروبي، ما أدى إلى منافسة شرسة واستقالات.

وينبغي على المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي قبل نهاية أكتوبر الجاري، حل ثلاث قضايا مهمة من شأنها أن تسمح لبريكست بالامتثال لمصالح الأطراف، وهي: إكمال الاتفاق على الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، وحل مشكلة الحدود مع أيرلندا، ووضع صيغة للعلاقات المستقبلية بين الطرفين.

وستغادر المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي في 29 مارس 2019 والمفاوضات بشأن شروط خروج بريطانيا من الاتحاد مستمرة منذ الصيف الماضي ولم تتوج بعد بتقدم كبير.

وتكهنت وسائل الإعلام البريطانية في الآونة الأخيرة ألا تسفر هذه المفاوضات الشاقة عن التوصل لأي اتفاق بسبب المصالح والمطالب المتضاربة للفريقين.