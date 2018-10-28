عمرو أديب عن قانون تجريم الدروس الخصوصية: «بقينا بنحاسب للمدرسين على أوبر»

قال الإعلامي عمرو أديب، إن مشروع قانون تجريم الدروس الخصوصية، يعد من أهم القانون التي يجب إصدارها في الفترة المقبلة، موضحًا أنه لا يوجد أحد في مصر لا يأخذ دروس خصوصية، حتى طلاب المدارس اللغات والمستوى العالي.

وأضاف في برنامجه «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «mbc مصر»، مساء السبت، أن المدرس أصبح يتقاضى ثمن الدروس مثل الأطباء ويصل أسعارها إلى 300 و500 جنيه، معقبًا: «المدرس بقى بيدخل ياكل ويشرب وياخد الفلوس، وكمان الأسرة بقت بتحاسب على أوبر اللي بيوصله كمان».

وأوضح أن القانون يعد الأول في المنطقة الذي يحمي المدرس من الضرب، متابعًا: «يعني المدرس ممنوع يتفتح عليه سلاح أبيض، ومحدش يمد إيده على المدرس».

وفي سياق آخر علق «أديب» على إحالة مديرة متحف الفن المصري، للمعاش بعد سرقة لوحات فنية تقدر بـ50مليون جنيه، قائلًا: «وديني معاش يا باشا، وطالما مش قادرين نحمي اللوحات بنشيلها ليه يتم بيعها أفضل عشان نصرف على الدولة».

ويُذكر أن وزارة التربية والتعليم، بصدد إعداد مشروع قانون سيقدم لمجلس النواب، بعد موافقة مجلس الوزراء، بشأن تجريم الدروس الخصوصية ضمن آليات الوزارة للقضاء على تلك الظاهرة