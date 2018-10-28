«تعليم النواب»: كثافة الفصول جعلت الطلاب غير قادرين على الفهم أو الحفظ

قال النائب فايز بركات، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إن منظومة التعليم القديمة تتحمل جزءًا من تفاقم أزمة الدروس الخصوصية، متابعًا أن كثافة الفصول جعلت الطلاب غير قادرين سواء على الفهم أو الحفظ.



وأضاف عضو «تعليم النواب»، خلال لقائه ببرنامج «كل يوم»، المذاع عبر فضائية «ON E»، أمس السبت، أن معلم الفصل يعتمد على حصول الطالب مسبقًا على المعلومات من خلال الدروس الخصوصية، وبناءً عليه لا يهتم بالحصة.



وتابع أن الطالب أيضًا يذهب إلى المدرسة دون احتياج إلى المعلومة لكونه يحصل عليها بشكل مسبق من الدروس الخصوصية، لكن لو لم تتوفر لدى الطالب المعلومة بشكل مسبق، سيشعر بالحاجة إلى معلم المدرسة، معقبًا: «إلغاء الدروس الخصوصية يخلق الاحتياج بين المعلم والتلميذ داخل المدرسة».



وأشار إلى ضرورة رفع أجور المعلمين، معقبًا: «أول تعيين لي في الثمانينيات كنت أحصل على راتب شهري قيمته 25 جنيهًا، وكانت كافية لشراء 40 جرام ذهب حينذاك، وهو ما يوازي 25 ألف جنيه حاليًا».



ويُذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بصدد إعداد مشروع قانون سيقدم لمجلس النواب، بعد موافقة مجلس الوزراء، بشأن تجريم الدروس الخصوصية ضمن آليات الوزارة للقضاء على تلك الظاهرة.





