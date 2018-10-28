«الغرف العربية»: بحث إصدار شهادة منشأ عربية موحدة للصادرات السلعية

• وتوحيد المواصفات للمنتجات وإجراءات الفحص



عقد بالقاهرة اجتماع الدورة رقم 128 لمجلس اتحاد الغرف العربية برئاسة محمد عبده صالح، وبحضور المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور كمال حسن علي الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية بجامعة الدول العربية، وأحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف المصرية، وبمشاركة وفود 17 دولة عربية.

وأعلن الدكتور خالد حنفي أمين عام اتحاد الغرف العربية، عقب الاجتماع، عن أنه تم بحث إصدار شهادة منشأ عربية موحدة للصادرات السلعية والعمل على توحيد المواصفات للمنتجات وإجراءات الفحص وتشجيع التكامل الصناعي لتنمية التجارة البينية والصادرات بين الدول العربية.

وأضاف «حنفي»، في بيان صحفي اليوم الأحد، أنه تم مناقشة التحول الرقمي للتجارة والاقتصاد العربي وطرح تصور طموح للسوق العربية الإلكترونية، بالإضافة إلى مناقشة استعدادات اتحاد الغرف لمؤتمر الأمن الغذائي العربي الذي سوف يعقد في الفجيرة منتصف الشهر المقبل، ومؤتمر منتدى الاقتصاد العربي الذي سوف يعقد في مقر الاتحاد ببيروت مع القمة الاقتصادية أوائل يناير القادم.

وأشار إلى أن المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة أشاد خلال الاجتماع بجهود اتحاد الغرف العربية في توحيد المواصفات والمعايير الفنية للسلع والخدمات، مؤكدا أن القطاع الخاص يعد محرك التنمية ومن الضروري تنفيذ شراكات معه، حيث إن دور الحكومة خلق مناخ استثماري يساعد على العمل بحرية.

وأوضح أن أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف المصرية أكد أهمية تيسير عملية الانتقال والتنقل لأصحاب الأعمال في الدول العربية والعمل على حل مشاكل تأشيرات الدخول والمرور لتسهيل إدارة الأعمال.

وأكد «حنفي» أنه تم خلال الاجتماع انتخاب اللجنة التنفيذية لاتحاد الغرف العربية من 7 دول، وهي: (مصر، ولبنان، واليمن، والأردن، والبحرين، والإمارات، والجزائر)، كما تم انتخاب أمين عام لكل من الغرفة العربية البريطانية والبلجيكية ولكسمبورج، كما تم مناقشة أوضاع كلا من الغرفة العربية الهندية والإيطالية.