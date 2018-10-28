عرفات: تدعيم السكة الحديد بـ800 عربة بضائع جديدة لتخفيف الأعباء عن الطرق

أكد وزير النقل هشام عرفات، أن خطة الوزارة ترتكز على تدعيم الهيئة القومية لسكك حديد مصر، بنحو 800 عربة بضائع جديدة «مرحلتها الأولى 140 عربة»، بهدف زيادة المنقول من البضائع عبر السكك الحديدية، وتخفيف الأعباء عن الطرق، وزيادة العوائد المالية لهيئة السكك الحديدية.

ولفت عرفات، فى تصريحات خلال حضوره، اليوم، لفعاليات استلام أول دفعة من عربات سطح الحاويات «عربات البضائع»، ضمن العقد الموقع بين الوزارة والهيئة العربية للتصنيع، ممثلة فى مصنع سيماف والذى يتضمن تصنيع وتوريد 140 عربة سكة حديد لنقل البضائع، بتكلفة 544 مليون جنيه، إلى عزم الوزارة الوصول بمعدلات نقل البضائع إلى 25 مليون طن خلال عام 2022.

وقال عرفات: «إنه تم استلام 2 عربة «1 عربة سطح و1 عربة سبنسة»، والتى سيتم إجراء اختبارات التشغيل التجريبى لها لـ3 أشهر، من قبل هيئة السكك الحديدية، حيث سيتم إضافتها لأحد قطارت البضائع وتشغيلها تجريبيا للتأكد من مطابقتها للمواصفات الفنية التى تم التعاقد عليها على أن يتوالى استلام باقى العربات التى تم التعاقد خلال المدة المحددة فى العقد.

وأشار، إلى أن الـ140 عربة التى يشملها العقد تنقسم إلى 125 عربة سطح حاويات، و15 عربة سبنسة.