5 رسائل من نادي القضاة بعد تعدي محام على قاض بمحكمة ملوي

أصدر نادي قضاة مصر، بيانا بشأن واقعة تعدي أحد المحامين على قاض بمحكمة ملوي، السبت، موجها 5 رسائل طالب فيها بالحفاظ على هيبة القضاة وتغليظ عقوبة إهانة السلطة القضائية، مؤكدًا إقامة دعوى بالتعويض ضد المحام المتهم عما سببه من ضرر مادي وأدبي أصاب جموع قضاة مصر.



وصرح المستشار رضا محمود السيد المتحدث الرسمي باسم نادي قضاة مصر، أن مجلس إدارة نادي قضاة مصر يتابع ببالغ الأسف والاهتمام واقعة الاعتداء على أحد القضاة أثناء مباشرة عمله اليوم بمحكمة ملوي، منذ اللحظة الأولى، مرورا بضبط وإحضار المحامي المتهم وصولا إلى صدور قرار النيابة العامة بحبسه أربعة أيام على ذمة التحقيق.



وأضاف البيان: «وإذ يؤكد النادي أن تلك الواقعة لا تمثل إهانة للمقام الرفيع للقاضي المعتدى عليه وحسب إنما هي إهانة لقضاء مصر الشامخ بأكمله بل وإهانة لكل سلطات الدولة جمعاء.. إذ إنها تمثل اعتداء سافرا على أهم مؤسسات الدولة وهي السلطة القضائية التي أناط بها الدستور إقامة العدل ورد الحقوق وحفظ الكرامات».



وتابع البيان: «وَمِمَّا يزيد الأمر سوءا أن مرتكب تلك الواقعة هو أحد المنتسبين لنقابة المحامين.. إذ نال بتصرفه مهنة المحاماة السامية بفعلة لم نعهدها من رجالها الشرفاء من قبل مما ترسخ معه الواقعة على النحو السالف بيانه تفشي ظاهرة شريعة الفوضى وغياب القانون، الأمر الذي يستلزم معه وقفة حاسمة من الدولة لحماية مؤسساتها واتخاذ الإجراءات الكفيلة لمنع تكرار تلك الوقائع المسيئة».



ووجه نادي القضاة في البيان الصادر عنه عدة رسائل:



- الرسالة الأولى للسلطة التشريعية:



يطالب نادي القضاة أن تتبنى السلطة التشريعية تعديل تشريعي في قانون العقوبات بتغليظ العقوبة المقررة لتلك الجرائم الخاصة بإهانة القضاء ورجاله بأن يكون الجزاء رادعا لكل من تسول له نفسه التجرؤ على قدس القضاء.



- الرسالة الثانية للسلطة التنفيذية:



طالب النادي أن تنهض السلطة التنفيذية ممثلة في وزارة الداخلية بمسئولياتها في تأمين كافة دور القضاء والمحاكم التأمين الكافي لمباشرة رسالتهم دون وجل وبما يحفظ هيبة القضاة وكرامتهم.



- الرسالة الثالثة لنقابة المحامين:



يثمن نادي قضاة مصر موقف نقابة المحامين العريقة استنكارها للواقعة، ويهيب بها أن تعمل بكل طاقاتها على مواجهة تلك الحوادث الفردية بالقرارات الحاسمة والمناسبة والتوعية اللازمة حفاظا على علاقات الاحترام المتبادل وقيم الرقي التي كانت تسود بين الطرفين حرصا على حسن سير العدالة.



- الرسالة الرابعة للقضاة الأجلاء:



نادي قضاة مصر على يقين أنكم ستظلوا على عهدكم متمسكين بقيمكم القضائية في أداء رسالتكم السامية بكل عزة وكرامة هيبة لا ينال منها مثل تلك الوقائع التي سيلقى مقترفوها الجزاء الرادع.



- الرسالة الخامسة للقاضي الذي تعرض للواقعة وأعضاء دائرته:



رغم كل هذه الأحداث عاودتم انعقاد الجلسة والنظر في الدعاوى المطروحة عليكم تزينكم مهابة القاضي متشحين بجلال الرسالة وعظم التكليف لم ينل هذا التصرف الممجوج منكم ومن منصتكم الشامخة ولم يحرك في ثباتكم وإيمانكم برسالتكم العظيمة بأنكم ظل الله في الأرض قيد أنملة، فأكملتم الجلسة غير عابئين بفعل موتور استبلتم حيال الرد عليه القانون لتعطوا المثل والأنموذج أن أولى الناس باتباع القانون هم أصحابه والناطقين بالحق يوم بعد يوم.



وفي النهاية أكد نادي قضاة مصر أنه لم ولن يفرط في مهمته الأساسية في الزود عن القضاة والحفاظ على هيبتهم وكرامتهم بحكمة ووقار غير متجاوزين تقاليد القضاء العريقة أو متهاونين في الحفاظ على حقوق القضاة الأجلاء.