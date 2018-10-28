خبراء: استعادة أحجام الصادرات للخرطوم يستغرق «بعض الوقت»

البرتقال والرمان والطماطم أهم الصادرات للسوق السودانية بعد رفع الحظر

تنتظر صادرات الحاصلات الزراعية انتعاشة كبيرة خلال الشهور المقبلة، بعدما أعلن الرئيس السودانى عمر البشير الخميس الماضى، رفع الحظر عن تصدير المنتجات الزراعية المصرية إلى السودان، والذى كانت أعلنته الخرطوم قبل عامين.

خبراء أكدوا أن عودة معدلات التصدير إلى الدولة العربية الشقيقة إلى طبيعتها قد يستغرق بعض الوقت نظرا لأن منتجات أخرى حلت محل المنتجات المصرية على مدار العامين الماضيين.

يقول أشرف الجزايلى، رئيس غرفة الصناعات الغذائية، إن رجوع المنتجات المصرية إلى السوق السودانية لما كانت عليه قبل قرار الحظر سيأخذ بعض الوقت، نظرا لأن هناك أسواقا أخرى منافسة حلت محل المنتجات المصرية، لكنه عاد وأكد أن المنتج المصرى يتمتع بسمعة جيدة داخل السوق السودانية خاصة أن هناك أصنافا وماركات مصرية معروفة بالاسم للمستهلك هناك.

وأكد الجزايلى، فى تصريحات لـ«الشروق»، أن خبر رفع الحظر من السوق السودانية من أفضل الأخبار للمنتج المصرى، لأن السودان تعتبر من الأسواق المهمة جدا للمنتجات الغذائية المصرية، مضيفا أن قرار الحظر أثر بشكل كبير على الصادرات المصرية منذ عامين.

وبلغت قيمة الصادرات المصرية من المنتجات الزراعية إلى هذه السوق 44 مليون دولار فى شهور ما «قبل الحظر» الذى تم فى سبتمبر 2016، مقابل 164 مليون دولار فى العام السابق له.

وأشار عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة يوم الجمعة الماضى، إلى عقد اجتماعات مكثفة مع المجالس التصديرية المعنية لبحث زيادة معدلات التصدير ليس فقط للسوق السودانية، وإنما للاستفادة من وجود المنافذ البرية بين البلدين لنفاذ المنتجات المصرية إلى أسواق دول الكوميسا، حيث تعد السودان البوابة الرئيسية لهذه السوق الضخمة والتى تضم 19 دولة إفريقية، متوقعا أن تشهد الصادرات المصرية إلى السودان ارتفاعا خلال الفترة المقبلة نتيجة لهذا القرار.

من جانب آخر قال على عيسى، رئيس جمعية المصدرين إن البرتقال والعنب والرمان والطماطم من المنتجات الغذائية التى تجد لها مكانا فى السوق السودانية، مضيفا أن وجود حدود برية بين البلدين يسهل دخول المنتجات المصرية إلى هناك.

وأكد عيسى أن السوق السودانية تعتبر من الأسواق المهمة جدا للمنتجات الغذائية والصناعية المصرية نظرا لأنها تعتبر بوابة لعبور المنتج المصرى لباقى الأسواق الإفريقية التى ترتبط مع مصر باتفاقيات تجارية، متوقعا أن تنجح مصر فى استعادة معدلات تصدير الأصناف والكميات التى كانت تصدرها لهذه السوق قبل الحظر.