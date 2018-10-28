مواطنو جورجيا ينتخبون رئيسا للمرة الأخيرة قبل اختياره عبر البرلمان

يتوجه مواطنو جورجيا، الجمهورية السوفيتية السابقة، إلى صناديق الاقتراع اليوم الأحد لانتخاب رئيسهم للمرة الأخيرة، وذلك قبل أن يبدأ البرلمان في تعيين الرئيس.



وتقدمت مرشحة حزب (الحلم الجورجي) الحاكم، سالومي زورابيشفيلي، في استطلاعات الرأي قبل الانتخابات، وتلاها جريجول فاشادزه من ائتلاف يمين الوسط (القوة في الاتحاد).



في العام الماضي، اعتمدت البلاد تعديلات دستورية للانتقال إلى جمهورية برلمانية يتم فيها اختيار الرئيس عن طريق التصويت البرلماني.



ومن المفترض أن تدخل التغييرات حيز التنفيذ بعد انتهاء فترة ولاية الرئيس المقبل البالغ مدتها ست سنوات.



ويهيمن حزب الحلم الجورجي، الذي يسعى إلى تطوير العلاقات مع روسيا والاتحاد الأوروبي، على السياسة الوطنية طوال السنوات الخمس الماضية.



وكان الرئيس السابق ميخائيل ساكاشفيلي، الذي انهى فترة ولايته عام 2013، قد عارض بشدة العلاقات مع روسيا.



وقاد ساكاشفيلي، زعيم حزب (الحركة الوطنية المتحدة) يمين الوسط، جورجيا إلى خوض حرب مع روسيا في عام 2008، حيث خسرت جورجيا في غضون خمسة أيام فقط. ونتيجة لذلك، تنازلت عن السيطرة الفعلية على منطقتين على حدود روسيا.