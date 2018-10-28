أمينة عام حزب ميركل تعترف بتسجيل الحزب خسائر مؤلمة في هيسن

اعترفت انجريت كرامب-كارنباور، أمينة عام حزب حزب المستشارة انجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي، بتسجيل الحزب خسائر مؤلمة في انتخابات ولاية هيسن التي جرت اليوم الأحد.

في الوقت نفسه، قالت كرامب-كارنباور أن الحزب تمكن من تحقيق الهدف الانتخابي الكبير والمتمثل في منع تشكيل ائتلاف يجمع بين حزب الخضر والحزب الاشتراكي وحزب اليسار.

وحسب توقعات القناتين الأولى والثانية بالتلفزيون الألماني فإن حزب ميركل في هيسن بزعامة رئيس حكومة الولاية فولكر بوفير حصل على أعلى نسبة تأييد لكنه سجل بالرغم من ذلك أسوأ نتيجة له منذ 1966.

وأضافت السياسية الألمانية أن النتائج أتاحت للحزب أيضا " إمكانية مواصلة العمل الناجح للائتلاف الحالي المكون مع الخضر بقيادة رئيس حكومة الولاية فولكر بوفير".

وأظهرت توقعات القناة الأولى (ايه آر دي) والثانية (زد دي إف) أن الحزب المسيحي الذي يحكم الولاية منذ 1999، حصل على ما يتراوح بين 27 إلى 28% (مقابل 3ر38% في انتخابات 2013).

وهذه هي أسوأ نتيجة يسجلها الحزب منذ 1966 عندما حصل على 26.4%.