«الوزراء»: بعض أماكن تجمعات القمامة متراكمة لأكثر من 10 سنوات

• رئيس الوزراء وجه بفتح قنوات التواصل مع المواطنين لاستقبال الشكاوى



قال الدكتور طارق الرفاعى، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، إن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وجه بضرورة فتح قنوات التواصل مع المواطنين وتعزيزها برسائل مصورة؛ للقضاء على مشكلة القمامة في المحافظات.

وأضاف في لقائه ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأحد، أنه تم رصد بعض أماكن تجمعات القمامة المتراكمة لأكثر من 10 سنوات والمواطن مستمر في هذا الوضع، متابعًا: «المواطنون يستمرون في إلقاء المخلفات في نفس الأماكن منذ 10 سنوات، وتعايشوا مع الوضع».

وأوضح أنه يتم التعامل مع الشكاوى بشكل فوري، ويتم توزيعها على المختصين سواء المحافظين، أو هيئة السكة الحديد كل حسب اختصاصه، معقبًا: «قد يتم التعامل مع الشكاوى بشكل لحظي، وهناك توزيعات حسب اختصاص الجهات المعنية، مثل الاعتداءات على حرم السكة الحديد والمزلقنات».

كما أكد اهتمام الدولة بملف النظافة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بذلك، للقضاء على مشكلة القمامة في المحافظات في الفترة المقبلة، بالتنسيق مع وزارة البيئة.

وأعلن مجلس الوزراء، مطلع شهر أكتوبر الجاري، تخصيص رقمي خطي لتطبيق «واتس أب» «01555516528 – 01555525444»، بالإضافة إلى رقم خط ساخن «16528»، وموقع البواب الإلكترونية «www.shakwa.eg»؛ لشكاوى القمامة بالمحافظات.