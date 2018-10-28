ضبط 800 كجم دقيق مدعم في السوق السوداء بمدينة العلمين

قال المهندس سيد أبو اليزيد، مدير مديرية تموين مطروح، إنه تم ضبط 800 كيلو جرام من الدقيق المدعم، و14 قضية تموينية، في حملة على أسواق قرية سيدي عبد الرحمن بمدينة العلمين.

أكد مدير تموين مطروح، في بيان له، إنه تم ضبط 16 جوال دقيق مدعم وزن 50 كجم للجوال في السوق السوداء، وكذلك تم ضبط قضايا بيع سجائر بأزيد من السعر المحدد، وعدم الإعلان عن أسعار البضائع المعروضة، ومخالفات لبعض المخابز، والتي انتجت خبز غير مطابق للمواصفات، وناقص الوزن.

وتم تحرير محاضر للمخالفين، والتحفظ على المضبوطات تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.