قوات خاصة أفغانية تقتحم مخبأ لطالبان شرق البلاد

اقتحمت القوات الخاصة التابعة لمديرية الأمن الوطنية الأفغانية مخبأ رئيسيًا تابعًا لحركة طالبان المسلحة في إقليم ننجرهار شرق أفغانستان، ما أسفر عن مصرع ما لا يقل عن 4 مسلحين خلال الهجوم وتدمير مخزن للأسلحة والذخائر تابع للحركة.

وذكر المكتب الصحفي لحكومة الإقليم اليوم الأحد في بيان نقلته وكالة أنباء "خامة برس" الأفغانية، أن القوات الأفغانية قامت بمصادرة سترات تفجيرات انتحارية، وأسلحة، وذخائر، وألغام، وغير ذلك من المتفجرات خلال العملية، حيث قامت بتدميرها في وقت لاحق، وأكدت حكومة الإقليم عدم إصابة أي من قوات مديرية الأمن الأفغانية، أو السكان المحليين للإقليم خلال العملية.

ولم تعلق الجماعات المسلحة المناوئة للحكومة الأفغانية؛ بمن فيهم حركة طالبان، على الواقعة حتى الآن.

وفى سياق آخر، أحبطت قوات الشرطة الأفغانية مؤامرة قام بها مسلحون مناهضون للحكومة لتفجير قنبلة مغناطيسية في منطقة الشرطة الخامسة في العاصمة كابول.

ونقلت وكالة أنباء "خاما برس" عن قيادة شرطة كابول، في بيان، إنها نجحت في العثور على جهاز متفجر قبل أن يتمكن المسلحون من تفجيره في منطقة الشرطة الخامسة بالمدينة.

وأضاف أن الألغام زرعت على جانب طريق في منطقة نياز بيك في منطقة الشرطة الخامسة في كابول، ولم تعلق الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة حتى الآن.