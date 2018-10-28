وزارة الصحة: توفير الألبان المستوردة للأطفال بسعر التكلفة 50 جنيها للعلبة

أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، توفير ألبان الأطفال المستوردة "شبيه لبن الأم" بسعر التكلفة 50 جنيهًا للعلبة، بمنافذ وصيدليات الشركة المصرية لتجارة الأدوية المنتشرة بجميع محافظات الجمهورية.

وأوضحت الوزيرة في بيان اليوم الأحد، أن ذلك يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية للحكومة بالعمل على تخفيف العبء عن المواطن، وضبط أسعار كافة السلع الهامة والضرورية وتوفيرها للمواطن.

وأشارت زايد إلى أن بعد جهود الدولة في تأمين الاحتياطي الاستراتيجي من الألبان وتوفيرها بأنواعها بوحدات الرعاية الاساسية، اتجهت لاستكمال ضبط المنظومة في القطاع الخاص أيضًا.

وأوضحت أن هذا القرار يأتي نتيجة تزايد الطلب على الألبان المستوردة، وبعد رصد نقص فى القطاع الخاص بالنسبة لألبان الأطفال، مما يمثل عبء أكبر على المواطنين، الأمر الذي حتم تدخل الدولة ممثلة فى وزارة الصحة؛ للسيطرة على الأسعار وتوفير مخزون كافي من الألبان للمواطنين بسعر التكلفة.

وشددت على استمرار تنفيذ خطة الوزارة لإصلاح منظومة توافر الدواء والألبان واللقاحات، بسياسات جديدة تضمن حماية المواطن وتحافظ على استمرارية إنتاج الشركات الوطنية والمستثمرين فى هذا المجال بشكل فعال.

وفى سياق متصل، كشفت الوزيرة أنه تنفيذًا لتوجيهات الرئيس، سيتم رفع عدد مراكز عمل الألبان لذوي الاحتياجات الخاصة والأطفال الذين يعانون من مشاكل التمثيل الغذائي لخمسة مراكز بدلًا من واحد فقط، مع وضع خطة لتصنيعه محليًا مع إشراف اساتذة الجامعات المتخصصين في الأمراض الوراثية على المراكز الجديدة، الأمر الذي سيخفف الكثير عن عددًا من الأسر المصرية، والتي تشتري هذه الألبان بأسعار مبالغ فيها للعلبة الواحدة.

الجدير بالذكر أنه تم تخصيص خط ساخن رقم "16682" للشركة المصرية لتجارة الأدوية لمعرفة منافذ الحصول على ألبان الأطفال.