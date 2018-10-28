«الزراعة»: 212 مليون جنيه حصيلة مزادات التصرف فى أراضى الإصلاح

كشفت وزارة الزراعة، عن بيع 25 فدانا و2 قيراط أراض زراعية، و155 ألفا و825 مترا مربعا أرضي مبان بـ212 مليونا و157 ألف جنيه خلال جلسات المزادات العلنية للتصرف فى الأراضى لحساب الهيئة العامة للإصلاح الزراعى المنعقدة الأسبوع الماضى.

وأضاف تقرير، تلقاه وزير الزراعة عز الدين أبو ستيت، من مدير الهيئة العامة للإصلاح الزراعى حسن الفولى، حول ما أسفرت عنه جلسات المزادات العلنية، ببيع المساحات التى تم استردادها وغير المستغلة، من خلال الهيئة العامة للخدمات الحكومية، أنه تم بيع 35 قطعة بمركز مغاغة فى المنيا بمساحة 112076 مترا مربعا بـ 16 مليونا و646 ألفا و250 جنيها، وبيع 11 قطعة بمركز أبو كبير فى الشرقية بمساحة 1727.75 بقيمة 163 ألفا 275 جنيها.

وشدد أبوستيت على ضرورة مواصلة المتابعة والتنسيق مع هيئة الخدمات الحكومية لبيع القطع والمساحات الخاصة بالهيئة العامة للإصلاح الزراعى بكافة المحافظات، مع احقية الهيئة فى الاستعانة بمن تراه من ذوى الخبرة من خارج الهيئة والجهات الرقابية تنفيذا لمبدأ الشفافية والعلانية لجميع الأطراف مع إتاحة الفرصة لجميع الراغبين فى المشاركة بمزيدات الهيئة ضمانا لتحقيق أفضل اسعار بيع للمساحات المعلن عنها.

وفى سياق آخر، أعلنت وزارة الزراعة، عن بدء حملات إرشادية وبرامج توعوية من قبل المختصين بمركز البحوث الزراعية ومديريات الزراعة وعدة قطاعات بالوزارة، حول الأصناف الجديدة للزراعات الشتوية، وكيفية الرى والتسميد، ومواجهة مخاطر التغيرات المناخية على المحصول لزيادة الإنتاج.

وقال رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى حاتم إبراهيم: إن جميع تقاوى المحاصيل الزراعية متوفرة بمنافذ لجمعيات التعاونية والزراعية والإرشاد الزراعى بجميع المحافظات بسعر مخفض، وبخاصة تقاوى القمح والفول البلدى، بالإضافة إلى تقاوى الشعير، والبرسيم والحبة السوداء، والبسلة والفاصوليا.