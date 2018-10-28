ذكر مسؤولون كوريون جنوبيون أن المبعوث الخاص الأمريكي لشؤون كوريا الشمالية، ستيفان بيجون سيصل إلى كوريا الجنوبية اليوم الأحد؛ لبحث التعاون مع كوريا الجنوبية بشأن نزع السلاح النووي من كوريا الشمالية، طبقا لما ذكرته وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء اليوم.

ومن المقرر أن يجتمع بيجون غدا الاثنين مع وزيرة الخارجية الكورية الجنوبية، كانج كيونج-وا ونظيره لي دو هون لإجراء محادثات بشأن مجموعة من القضايا، من بينها ضغط واشنطن لإجراء محادثات رفيعة المستوى وعلى مستوى مجموعات العمل لنزع السلاح النووي مع مسؤولين كوريين شماليين.

وذكر مراقبون أن بيجون يمكن أن يبحث استراتيجية واشنطن للمضي قدما لتحقيق نزع كامل للسلاح النووي من كوريا الشمالية، يمكن التحقق منه، والتي من المتوقع أن تكتسب زخما بعد انتخابات التجديد النصفي الأمريكية في السادس من نوفمبر المقبل.

وخلال محادثاته مع بيجون، من المتوقع أن يتناول لي قضية تأمين الإعفاءات عن العقوبات الأمريكية ضد كوريا الشمالية لتسهيل مشروعات التعاون بين الكوريتين، مثل مشروع وصلة عبر السكك الحديدية، الذي تعتقد سول أنه سيساعد في تسهيل نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية.

وناقش لي القضية مع بيجون خلال زيارته إلى واشنطن الأسبوع الماضي.