فاروق الباز يوضح لماذا ينجح الآخرين في الخارج؟

قال العالم المصري، الدكتور فاروق الباز، إن الإنسان عندما يعمل لإرضاء ضميره، ترتفع مكانته ويشعر بالسعادة والرضى في حياته، معقبًا: «أدركت وأنا في عمر السبعينيات أن الإنسان يشعر بالسعادة عندما يقوم بعمل له قيمة».

وأوضح في لقائه ببرنامج «90 دقيقة»، المذاع عبر فضائية «المحور»، مساء الأحد، أن هناك فرق في التعامل مع الباحثين في مصر ونظرائهم في الخارج، متابعًا أنه يتم دعم الباحثين في الخارج بشكل كبير جدًا.

وتابع: «الكبار بيدعموهم، أما الكبار هنا بيفطسوهم، وهناك حتى لو في حد واثقين أنه مش هينجح ومش هينفع، يتم تأهيله ليحاول ويتم الإشادة بأعماله، وبعد كده بيتطور، لأن ده الاستقبال الأول ليه، ولا يمكن استقباله بشكل غير لائق»، حسب تعبيره.

وأشار إلى سخرية البعض من الباحثين الصغار معقبًا: «هنا مفيش حد يستقبل الباحث، وممكن يقوله روح يا شيخ، إيه اللي أنت عامله ده».