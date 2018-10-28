نائب الرئيس الإيراني: الولايات المتحدة لن تستطيع إيقاف تصدير النفط الإيراني

صرح إسحاق جهانغيري النائب الأول لرئيس الجمهورية الإيرانية اليوم الأحد بأن الولايات المتحدة لن تستطيع إيقاف تصدير النفط الإيراني.

وأرجع جهانغيري ذلك، بحسب ما نقلته وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا)، إلى "الخطة والآليات التي وضعتها الحكومة الإيرانية".

وأوضح :"إيران كانت خلال الأشهر الماضية تصدر 2.5 مليون برميل يوميا من النفط، وشهد مستوى تصديرها الآن انخفاضا لم يتجاوز آلاف البراميل".

وأشار إلى أن إيران قادرة على تلبية احتياجاتها من عوائد تصدير النفط عبر اكتفائها بتصدير مليون برميل يوميا فقط، معتبرا أن صادرات البلاد لن تقل عن هذا المعدل.

وقال :"سعر برميل النفط كان وصل إلى 30 دولارا، ووصل الآن إلى 80 دولارا.. وبفرض أن واشنطن ستنجح في إيقاف النفط الإيراني، فإن سعر البرميل سيبلغ 100 دولار".

وانسحبت الولايات المتحدة في أيار/مايو من الاتفاق النووي الذي كان تم التوصل إليه بين إيران والدول الست الكبرى عام 2015، كما بدأت فرض عقوبات على الجمهورية الإسلامية بداية من أغسطس، ومن المقرر أن تعقبها عقوبات أخرى على قطاعي التمويل والطاقة الإيرانيين في الرابع من نوفمبر.

وصرح وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو الأسبوع الماضي بأنه طلب إعفاءات من الولايات المتحدة قبل إعادة فرض عقوبات على قطاعي التمويل والطاقة الإيرانيين.

وكان وزير الطاقة السعودي خالد الفالح قال مؤخرا، ردا على سؤال بشأن زيادة الدول المنتجة لإنتاجها في حال خروج إيران من سوق النفط العالمية بسبب العقوبات الأمريكية، قال إن "إنتاج السعودية وصل خلال الشهر الحالي إلى 10.7 مليون برميل يوميا ويمكنها زيادة إنتاجها إلى 12 مليون برميل يوميا. ولكن إذا اختفت من الأسواق ثلاثة ملايين برميل يوميا، وهي صادرات إيران، فإننا لا نستطيع تغطية هذه الكمية".