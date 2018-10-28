«التموين»: الحكومة نجحت في حل أزمة البطاطس خلال 48 ساعة

قال الدكتور أحمد كمال، المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن الحكومة نجحت في إدارة أزمة البطاطس في أقل من 48 ساعة، حيث وصلت الأسعار إلى ما يقرب من 6 جنيهات للكيلو ومرشحة للانخفاض.



وأضاف، خلال مداخلة هاتفية بفضائية «إكسترا نيوز»، أمس السبت، أن الوزارة تتحرك منذ الأسبوع الماضي على قدم وساق، لتوفير السلع الأساسية وخاصة البطاطس والطماطم، من خلال مبادرة «خضار بلدنا»، التي طرحت هذه الأصناف فيما يقرب من 25 سيارة متنقلة، وحوالي 166 مجمعًا استهلاكيا موزع على مستوى الجمهورية.



وتابع أنه تم التفاوض مع مشروع جمعيتي على طرح هذه السلع داخل منافذ البيع، ذلك بالإضافة إلى تحركات الرقابة الإدارية ووزارات الزراعة والتموين والداخلية التي مثلت ضربات متلاحقة لكل محتكري البطاطس، مؤكدًا أن أسعار البطاطس تتراوح حاليًا في بعض الأماكن من 6 إلى 6.5 جنيهات.



وشهدت الأسواق المصرية مؤخرًا أزمة ارتفاع أسعار الخضروات وخاصة الطماطم والبطاطس في الفترة الأخيرة، حيث وصل سعر كيلو البطاطس لـ15 جنيهًا، وأطلقت وزارة التموين مبادرة «خضار بلدنا» لطرح الخضروات بأسعار تتناسب مع المواطنين.



