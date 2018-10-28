مهاجرون بالبوسنة والهرسك يضربون عن الطعام بعد طردهم من مخيم على الحدود مع كرواتيا

دخل عشرات من المهاجرين بالبوسنة والهرسك في إضراب عن الطعام بعد طردهم من مخيم على الحدود مع كرواتيا.

وذكرت قناة "روسيا اليوم" أن هذا الإضراب يأتي عقب دعوة السلطات في البوسنة والهرسك للمهاجرين باستخدام ملاجئ أخرى بعيدة عن الحدود مع كرواتيا.

وكانت الشرطة البوسنية قد منعت الثلاثاء الماضي نحو 250 مهاجرا من الوصول إلى الحدود مع كرواتيا العضو في الاتحاد الأوروبي، ما أدى إلى نشوب مواجهات عقب وقت قصير على منع مجموعة ثانية.

ويعيش عدة آلاف من المهاجرين منذ أشهر في مخيمات مؤقتة في البوسنة التي لا تنتمي إلى الاتحاد الأوروبي، على أمل النجاح في العبور إلى إحدى دول الاتحاد.

وينحدر معظم المهاجرين من باكستان وأفغانستان، إضافة إلى بعض الإيرانيين والسوريين والجزائريين وآخرين من جنسيات أخرى بينهم.