الحزب الديمقراطي الإيطالي يجري انتخابات تمهيدية لاختيار زعيم للحزب مارس المقبل

أعلن الحزب الديمقراطي، حزب المعارضة الرئيسي في إيطاليا والذي ينتمي إلى تيار يسار الوسط، اليوم الأربعاء، إجراء انتخابات تمهيدية لاختيار زعيم جديد للحزب في الثالث من مارس المقبل.

ويعاني الحزب من حالة من الارتباك منذ هزيمته في الانتخابات العامة التي أُجريت في وقت سابق من العام الجاري، مما أسفر عن استقالة زعيمه السابق، رئيس الوزراء السابق ماتيو رينزي.

ويوافق الثالث من مارس المقبل، مرور عام على النتائج الكارثية التي حققها الحزب في الانتخابات الماضية.

ويتصدر المرشحين الستة الذين يخوضون الانتخابات التمهيدية، نيقولا تسينجاريتي، حاكم إقليم لاتسيو وعاصمته روما، وماركو مينيتي، وزير داخلية إيطاليا السابق.

ويحظى الحزب الديمقراطي بنسبة تأييد في استطلاعات الرأي بلغت 17 بالمئة، مقابل 26 بالمئة لحزب "حركة خمس نجوم" و31 بالمئة لحزب "الرابطة".

ويشكل حزبا "حركة خمس نجوم" و"الرابطة" الائتلاف الحاكم في إيطاليا.