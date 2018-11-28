وزير مالية زيمبابوي: الحكومة لن تفصل موظفين حكوميين في إطار إجراءات خفض النفقات

قال وزير مالية زيمبابوي متولي نكوبي، إن البلاد لن تفصل موظفين حكوميين لخفض النفقات والحد من نسبة عجز الموازنة، ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن نكوبي القول للصحفيين، اليوم الأربعاء، في العاصمة هراري، إن الحكومة لا تستطيع تحمل حزم تخفيض النفقات التي تنطوي على شطب للوظائف.

وأضاف: "بدلا من ذلك، سوف يتم خفض الطلب المبالغ فيه للإنفاق من جانب الوزراء والموظفين الحكوميين، وإقرار آليه للقروض بدلا من برنامج تخصيص السيارات".

وتعهد نكوبي بخفض فاتورة الأجور، التي تتراوح بين 95% و98% من الإيرادات، لدى عرضه لموازنة 2019 أمام البرلمان في 22 نوفمبر الجاري.

وقال نكوبي إن نسبة عجز الموازنة التي تقدر بـ 11.1% لن تستمر، مشيرا إلى أنه خلال شهري سبتمبر وأكتوبر الماضيين تم تحقيق فائص بواقع 29 مليون دولار.