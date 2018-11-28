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تقرير: الحرب التجارية بين بكين وواشنطن ستضر مزارعي فول الصويا الأمريكيين

واشنطن - (د ب أ)
نشر فى : الأربعاء 28 نوفمبر 2018 - 2:29 ص | آخر تحديث : الأربعاء 28 نوفمبر 2018 - 2:29 ص

حذرت شركة الخدمات المالية والمصرفية الهولندية (رابوبنك) من أن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين ستضر مزارعي فول الصويا الأمريكيين حيث ستهبط بالسعر في حال خسارة السوق الصينية.

وأضافت الشركة في تقرير: "بالنسبة للمزارعين الأمريكيين ستكون خسارة السوق الرئيسية لفول الصويا (في إشارة إلى الصين) أمرا مؤلما لأن ذلك سيتطلب بيع محصولهم في بلدان أخرى حول العالم من خلال أسعار تصدير أدنى"، حسبما نقلت وكالة بلومبرج للأنباء.

وأضاف التقرير أنه في هذه الحالة، سيضطر المزارعون إلى تقليص المساحة المزروعة بفول الصويا في 2019 والبحث عن زراعة محاصيل أخرى مثل الذرة والقمح والقطن.

وتابع أن الصين ستعطي الأولوية للمصدرين غير الأمريكيين، في حين من المرجح أن يتوسع الإنتاج في أمريكا الجنوبية.


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