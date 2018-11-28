صواريخ «إس 400» الروسية في شبه جزيرة القرم قبل نهاية العام

أعلن المتحدث باسم المنطقة العسكرية الروسية الجنوبية، فاديم أستافييف، أن كتيبة جديدة من منظومة الدفاع الجوي "إس-400" ستبدأ المناوبة في شبه جزيرة القرم قبل نهاية هذا العام.

وأشار أستافييف، حسبما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية، إلى أن منظومة "إس-400" ستحل محل المنظومة القديمة، ضمن برنامج إعادة التسلح.

وقد بدأت قوات المدفعية، التابعة للجيش الرابع للقوات الجوية والدفاع الجوي بإعداد المعدات العسكرية للنقل إلى محطة التحميل، حيث ستنقل المنظومة إلى موقع تمركزها الدائم.

واجتازت منظومة "إس-400"، في وقت سابق، اختبار عملية إطلاق النار في منطقة آستراخان، وضربت المنظومة الأهداف الجوية المنخفضة والسريعة والبالستية.

كما قطع طاقم المنظومة عدة كيلومترات في حقل الرمي لاختبار مقاومة المنظومة للاهتزاز أثناء الحركة على أنواع مختلفة من الطرق وبسرعات مختلفة، ودون أخذ أحوال الطقس والظروف المناخية الصعبة بعين الاعتبار.

وقد صممت منظومة "إس-400" لحماية أهم المنشآت السياسية والإدارية والاقتصادية والعسكرية.

يُذكر أن التوتر تصاعد بين روسيا وأوكرانيا في الأيام الأخيرة إثر احتجاز البحرية الروسية 3 سفن عسكرية أوكرانية انتهكت، بحسب موسكو، الحدود الإقليمية الروسية قبالة مضيق كيرتش. ودعت روسيا على الفور مجلس الأمن الدولي إلى الانعقاد، في الوقت الذي دعا فيه الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو الطرفين لضبط النفس.