محققون إندونيسيون يطلبون من شركة «ليون إير» تحسين إجراءات سلامة الطيران

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طلب محققون إندونيسيون من شركة "ليون إير" الإندونيسية للطيران، اتخاذ إجراء لتحسين السلامة بعدما تحطمت إحدى طائراتها في البحر الشهر الماضي، مما أسفر عن مقتل 189 شخصا كانوا على متنها.

وقالت اللجنة الوطنية لسلامة النقل في تقرير أولي بشأن حادث التحطم إنه يتعين على ليون إير "تحسين ثقافة السلامة".

وكانت صحيفة نيويورك تايمز قالت إن طياري الطائرة المنكوبة كافحا منذ البداية من أجل السيطرة على الطائرة.

وأضافت الصحيفة نقلا عن معلومات جرى استخراجها من مسجل الطائرة أن الطيارين حوالا استعادة توازن الطائرة أكثر من 20 مرة بعد أن هبطت مقدمتها لأسفل.

وتحطمت الطائرة (بوينج 937 / ماكس 8) في البحر على بعد إقلاعها من مطار سوكارنو هاتا الدولي في جاكرتا يوم 29 أكتوبر الماضي.