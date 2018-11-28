كوريا الجنوبية تنجح في تجربة إطلاق الصاروخ «نوريهو»

نجحت كوريا الجنوبية في إطلاق الصاروخ الكوري الجنوبي "نوريهو" بعد ظهر اليوم الأربعاء، بالتوقيت المحلي، طبقا لما ذكرته شبكة "كيه. بي. إس. وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية.

وقالت وزارة العلوم والتكنولوجيا والمعلومات والاتصالات الكورية الجنوبية إنه تم إطلاق الصاروخ بنجاح، مشيرة إلى أن الأحوال الجوية في منطقة "كوهونج" بمقاطعة "جولا الجنوبية" التي توجد فيها المنصة، كانت مناسبة لإجراء عملية الإطلاق.

وأضافت الوزارة أن الصاروخ تجاوز وقت التشغيل المستهدف البالغ 140 ثانية، حيث طار لمدة 151 ثانية إجماليا، ووصل إلى الارتفاع المطلوب البالغ 200 كيلومتر.

يذكر أن إطلاق هذا الصاروخ يأتي ضمن عملية تطويره على ثلاث مراحل، حيث تستهدف هذه المرحلة التأكد من قدرة المحرك أثناء الطيران الفعلي، والذي يزن 75 طنا، وتم تطويره اعتمادا على التكنولوجيا الكورية الجنوبية الخالصة.