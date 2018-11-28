الولايات المتحدة تفكك شبكتي احتيال إلكتروني دوليتين

وجهت السلطات الأمريكية اتهامات إلى ستة روس ومواطنين من كازاخستان تتعلق بالاحتيال على شركات دعاية وتربح عشرات الملايين من الدولارات بشكل غير قانوني من خلال تزوير عدد مشاهدات الإعلانات عبر الإنترنت.

ونقلت وكالة بلومبرج أمس الثلاثاء، عن ممثل الادعاء الأمريكي في بروكلين، ريتشارد دونوجو، أن المتهمين ادعوا أنهم يقومون بإدارة شبكة إعلانية، لكنهم بدلا من ذلك استأجروا 1900 خادم إلكتروني في دالاس واستخدموها في تحميل إعلانات على مواقع وهمية.

وقامت الشبكة بتزوير مليارات من المشاهدات لإعلانات وحصلت في المقابل من شركات على أكثر من سبعة ملايين دولار مقابل إعلانات لم يرها أشخاص حقيقيون، حسبما قال دونوجو.

وقام ثلاثة من المتهمين أيضا بتشغيل شبكة ثانية تستخدم أجهزة كمبيوتر مصابة ببرامج ضارة حول العالم لتحميل الإعلانات على صفحات مزيفة، وقامت شركات بدفع 29 مليون دولار عن إعلانات لم تتم مشاهدتها مطلقا.